Депутаты возмутились вмешательством главы Бурятии в кадровые вопросы Народного Хурала



Депутаты Народного Хурала Бурятии сегодня бурно обсуждали вопросы по снятию с должностей двух коллег из фракции КПРФ: председателя комитета по госустройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктора Малышенко и зампреда комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Егора Олзоева. Вопрос возник из-за их участия в сентябрьских волнениях на площади Советов в Улан-Удэ. Забегая вперед, скажем, что депутаты Хурала, «взбунтовавшись», не стали голосовать за увольнение коллег.



Напомним, поводом для возможного увольнения с постов двух коммунистов стало их участие в несанкционированном митинге в Улан-Удэ в сентябре 2019 года. После этого поведение депутатов от КПРФ рассмотрели на комиссии Хурала по мандатам и депутатской этике. Она признала поведение Малышенко и Олзоева неэтичным и предложила им публично извиниться.



Рассмотрение этого вопроса уже несколько раз переносили из сессии в сессию, и теперь оно все же удержалось в повестке.



Обсуждение началось еще до утверждения повестки. Так, депутат от КПРФ Баир Цыренов выступил с предложением исключить вопросы по Олзоеву и Малышенко из перечня рассматриваемых вопросов. При этом, обосновывая это предложение, он намекнул, что инициатива исходит от исполнительной власти, а Хурал идет на поводу. Впрочем, депутаты проголосовали против его предложения, и вопрос все же попал в повестку.



Когда же стартовало обсуждение вопроса по повестке, началась гораздо более серьезная полемика. Так, все тот же Баир Цыренов обратился лично к главе республики, который тоже присутствовал на сессии, с вопросом: почему он, в том числе, как руководитель бурятского отделения «Единой России» посчитал нужным увидеть этот вопрос в повестке.



- Все мы помним события сентября, - отвечал глава Бурятии. - У нас Виктор Анатольевич (Малышенко – прим.) является председателем комитета по госустройству, законности и вопросам государственной службы. Он должен быть примером законности. К сожалению, наши коллеги не совсем следовали требованиям закона, и вы это знаете. То, чтобы все соблюдали требования закона, в том числе депутаты – это не только наша позиция, это и позиция Геннадия Зюганова, которую он опубликовал в своем Инстаграме.



Другие депутаты интересовались у спикера Хурала Владимира Павлова как Виктор Малышенко и Егор Олзоев справляются со своими обязанностями. Поступил ответ – нареканий нет. Более того, Владимир Павлов назвал Егора Олзоева «большим профессионалом». Однако уточнил, что причиной снятия стали не их профессиональные качества, а нарушения во время сентябрьских событий.



Сам Виктор Малышенко усомнился в законности принимаемого решения:



- Я так понимаю, что моя вина состоит лишь в одном, в том, что я коммунист. И сегодня происходит акт политической расправы над коммунистами, - говорил он. - В заключении комиссии по мандатам и депутатской этике нет абсолютно никаких оснований чтобы выносить этот вопрос на сессию. Это политический заказ. К нам с Егором Константиновичем (Олзоевым – прим.) нет никаких претензий со стороны МВД, прокуратуры. Заключение не выдерживает никакой критики.



Егор Олзоев тоже не остался в стороне: он пересказал сентябрьские события, заявив, что в происходившем тогда виновата власть. И вместо того, чтобы вести «межпартийную борьбу на уничтожение», нужно было проанализировать причины тогдашних событий и принять меры, чтобы не допустить подобного в будущем.



Еще ряд депутатов высказались в поддержку Олзоева и Малышенко, причем, по большей части они взывали к совести своих коллег.



- С каким лицом вы будете смотреть на себя, когда будете причесываться… - говорил депутат Виктор Мальцев.



- Мышиная возня по дележу кресел – такое положение дел не дает ни доверия, ни авторитета Народному Хуралу, - говорил Александр Цыденов.



Кроме того, депутаты подняли вопрос о зависимости Народного Хурала от правительства и лично от главы Бурятии. Например, Оксана Бухольцева возмутилась тем, что Алексей Цыденов негласно решает кадровые вопросы Хурала.



- Мы судим людей по профессиональным качествам. Работа эффективная, грамотная. Но политика у нас превыше всего, - сетовала она.



Присоединился к такому мнению и Баир Цыренов, который ранее уже высказывался на эту тему, но более осторожно. В этот раз он решил напрямую рассказать о зависимости Хурала от исполнительной власти.



- Много ли ваших поправок, уважаемые депутаты, принимается при обсуждении бюджета? – вопрошал он, поясняя, что эти поправки исходят от их избирателей. - Мы стали привыкать к хамоватому отношению членов правительства. Когда министр может не прийти на заседание Хурала... Часто ли мы с вами видим, что работа Хурала выстроена в стенах Хурала или решения принимаются на каком-то другом этаже этого здания? Есть ли чувство уважения к Народному Хуралу со стороны других органов власти? Мы сами позволяем с собой так обращаться! Если мы готовы жертвовать своим личным авторитетом в угоду отдельным представителям власти, грош цена такому Хуралу… Хурал – это не мальчики и девочки на побегушках.



Впрочем, не все с ним согласились. Например, Вячеслав Покацкий заявил, что униженным и оскорбленным себя не считает. А Баира Цыренова обвинил в передергивании фактов.



Тем не менее, депутаты Хурала проголосовали против увольнения Виктора Малышенко и Егора Олзоева. Так, за снятие с должности Малышенко проголосовал 31 депутат, против – 21, воздержались 4. По Олзоеву: 30 голосов за, 27 против, 2 воздержались. Ни первый, ни второй вопрос не набрали нужного количества голосов. А значит, оба коммуниста продолжат занимать свои должности.



- Я бы хотел всех поблагодарить за поддержку. Ни в коем случае не расцениваю это как победу Малышенко или коммунистов. Эта победа наша общая, которая повышает статус Народного Хурала, депутатов народного Хурала, - заявил Виктор Малышенко после объявления результатов.



Фото: «Номер один»

