Главное условие - их лояльность к бизнесу, арендующему площади в ТРЦ



Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли сегодня решение о снижении налога на имущество организаций владельцам коммерческой недвижимости в Бурятии. Это произойдет при условии, что они в свою очередь снизят плату для предпринимателей, арендующих у них площади. Причем, снижение налога на имущество для владельцев торгово-развлекательных центров в денежном эквиваленте будет равно половине от суммы снижения арендных платежей для предпринимателей.



Есть еще ряд условий. Так, договор аренды, по которому арендодатель должен снизить платежи, должен быть заключен не ранее 13 марта 2020 года. А снижение платы будет учитываться только до 1 октября 2020 года.



Таким образом, власти пытаются простимулировать владельцев крупных торговых и административно-деловых центров пойти навстречу арендующим у них площади предпринимателям, чтобы последние могли хотя бы попытаться сохранить свой бизнес в период пандемии коронавируса.



Однако некоторые депутаты посчитали такую меру недостаточной. И предположили, что захотят ей воспользоваться немногие.



- Эта подачки ниже плинтуса проблемы не решают, – говорил депутат Иринчей Матханов. - Если помогать, то надо помогать. Если вы хотите прокормить свою бабушку, то вы должны кормить ее утром днем и вечером, а не только кормить завтраками или приходить к ней только в воскресенье.



Докладчица по вопросу – министр экономики республики Екатерина Кочетова пояснила, что это лишь одна мера поддержки из многих. К тому же, выпадающие доходы бюджета от этой меры составят 111 млн рублей, что для Бурятии – достаточно весомая сумма.



- Это не одна мера, она идет в пакете региональных мер. Один этот законопроект – недостаточен, – говорила она. - Но если рассматривать индивидуально каждого предпринимателя и подбирать каждому пакет региональных и федеральных мер, то поддержка будет весомая.



Фото: «Номер один»

