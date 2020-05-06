Из-за коронавируса срок предоставления деклараций перенесли на 1 августа



Народный Хурал Бурятии рассмотрел сегодня закон, изменивший сроки представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.



Из-за эпидемии коронавируса чиновникам, депутатам и прочим слугам народа теперь можно предоставлять декларации не до 1 мая, как положено по закону, а до 1 августа. Впрочем, не совсем понятно, как именно коронавирус может затормозить подсчет денег на счетах или опись зарегистрированного имущества. Ведь все государственные органы работают, а сами чиновники имеют право выходить из дома, несмотря на самоизоляцию.



Впрочем, докладчик по вопросу, зампред правительства Бурятии Баир Цыренов пояснил, что это лишь формальность.



- Большинство государственных гражданских служащих декларации подготовили. Но это решение федеральное, и мы обязаны этим руководствоваться, – пояснил он. - Это чистое приведение республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством.



Фото: «Номер один»

