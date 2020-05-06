На коронавирус обследовано несколько сотен медиков и пациентов больницы





В Улан-Удэ по предписанию Роспотребнадзора закрыто хирургическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Как сообщили в Минздраве Бурятии, это связано с выявлением коронавируса у санитарки больницы.