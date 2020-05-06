На коронавирус обследовано несколько сотен медиков и пациентов больницы
В Улан-Удэ по предписанию Роспотребнадзора закрыто хирургическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Как сообщили в Минздраве Бурятии, это связано с выявлением коронавируса у санитарки больницы.
- Хирургический корпус больницы закрыт по предписанию Роспотребнадзора. Отделение патологии новорожденных продолжает работу, там персонал неоднократно проверялся, у персонала отрицательные результаты, - сообщили в Минздраве.
Всего на коронавирус обследовано более 400 человек из числа медицинского персонала и пациентов больницы. Заболевания ни у кого не выявлено.
Напомним, 1 мая коронавирус выявили у медицинской сестры реанимационного отделения ДРКБ, которая проводила отпуск в селе Могсохон Кижингинского района. Она госпитализирована.
Фото: «Номер один»
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