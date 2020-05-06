В отличие от литературного прототипа в суд он пойдет вместе с реальным учредителем новых «Рогов и копыт»



Судьбу персонажа романа «Золотой теленок» зицпредседателя Фунта, который «всегда сидел», рискует повторить 55-летний бывший подсобный рабочий магазина-бара «Айпара» из Читы. Прокуратура города направила в суд уголовные дела по обвинению бывшего работника магазина-бара и учредителя юридических лиц в регистрации подставного лица, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Подсобный рабочий обвиняется в совершении двух эпизодов «предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» (статья 173.2 УК РФ).



По версии следствия, в конце 2019 года бывший подсобный рабочий магазина-бара «Айпара», испытывающий финансовые трудности, согласился на предложение учредителя двух юридических лиц, от имени которых ведется деятельность магазина, предоставить за вознаграждение свой паспорт для переоформления сведений об учредителе на его имя. При этом он знал, что какого-либо отношения к управлению и деятельности этих юридических лиц он не имеет и не будет иметь.



Тем не менее, мужчина подписал соответствующие документы, которые затем представил в налоговый орган, на основании чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о новом единственном учредителе двух обществ с ограниченной ответственностью.



Ранее прокуратура направила в суд уголовное дело по такому же обвинению действительного учредителя названных юридических лиц.



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