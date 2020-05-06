Занятия начнут прекращаться поэтапно с 15-16 мая до 5 июня в зависимости от классов



В Бурятии с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации принято решение досрочно завершить общеобразовательную программу текущего года в школах, сообщили в минобразовании республики.



«Министерство просвещения России подготовило рекомендации для образовательных организаций по завершению учебного года в школах. Мы направили рекомендательное письмо в органы управления образования для принятия решений на местах», - рассказал Баир Жалсанов, министр образования и науки Бурятии.



Так, ученики с 1-го по 8-й классы закончат учебный год до 15/16 мая, в зависимости от продолжительности учебной недели. До 25 мая будет оказана дополнительная поддержка по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания.



Учащиеся 10-х классов завершат учебный год не позднее 25 мая. Девятиклассники и выпускники завершат учебу до 5 июня.



Фото: egov-buryatia.ru

