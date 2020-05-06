Это самая протяженная дорога, которую отремонтируют в городе в этом году





В Улан-Удэ на улице Гагарина на участке в 2,9 километра (от ул. Хахалова до ул. Коллективная) начался капитальный ремонт. Здесь предусмотрено снятие верхнего слоя асфальта с последующей укладкой асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство ливневой канализации.

- Это самый протяженный объект в городе – 2,9 километра, который в этом году ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На него выделено свыше 97 млн рублей, - сообщили в Управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.На данный момент уже проведены работы по демонтажу бордюрного камня, сейчас начинается установка нового бордюра, после этого подрядчик - ООО «Фортуна» - приступит к снятию верхнего слоя асфальта. Параллельно с 21 июня МУП «Управление трамвая» начнет капитальный ремонт трамвайных путей на участках от ул. 50 лет Октября до ул. Хоца-Намсараева и от ул. Добролюбова до Юного Коммунара.Все ремонтные работы на ул. Гагарина должны быть завершены до 1 сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ