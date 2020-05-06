Ярослава Алексеева обнаружили полицейские, с ребенком все в порядке



В Улан-Удэ сегодня сотрудники полиции нашли пропавшего мальчика, с ним все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В настоящее время с несовершеннолетним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, устанавливаются обстоятельства его пропажи и местонахождения в период розыска.



Как сообщал «Номер один», 12-летний подросток 1 мая 2020 года ушел из дома на улице Лермонтова и не вернулся.



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