06.05.2020
В Улан-Удэ найден пропавший 1 мая мальчик

В Улан-Удэ найден пропавший 1 мая мальчик

Ярослава Алексеева обнаружили полицейские, с ребенком все в порядке

В Улан-Удэ сегодня сотрудники полиции нашли пропавшего мальчика, с ним все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В настоящее время с несовершеннолетним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, устанавливаются обстоятельства его пропажи и местонахождения в период розыска.

Как сообщал «Номер один», 12-летний подросток 1 мая 2020 года ушел из дома на улице Лермонтова и не вернулся.

Фото: pixabay.com


ребенок поиски завершение
^