В сутки через пост на Верхней Березовке проходят около тысячи человек





Из Улан-Удэ увеличивается поток граждан, стремящихся отсидеться в сложный период в трех северных районах Бурятии и на Байкале. За пять дней работы муниципального поста контроля на Верхней Березовке из столицы Бурятии по трассе Улан-Удэ - Курумкан выехало почти 7 тыс. человек, не смогло пройти спецконтроль более 50 человек.

Напомним, пост начал свою работу вечером 29 апреля с целью не допустить выезда из Улан-Удэ граждан, имеющих признаки возможного вирусного заболевания, в Прибайкальский, Баргузинский и Курумканский районы. Для этой цели был введен тотальный контроль проезжающих через бесконтактное измерение температуры. Работает совместная группа из сотрудников ГИБДД и мэрии Улан-Удэ.- Помимо измерения температуры, граждане сообщают о цели выезда из города, предоставляя паспорт. Они должны показать, что имеют прописку в данных районах, либо право собственности или иные подтверждающие документы на дома, дачи или другие строения на этих территориях, - сообщил Дмитрий Федоров, заместитель начальника Управления по ЧС по Улан-Удэ.Как оказалось, не все выезжающие смогли предоставить необходимые документы. Так, корреспондент «Номер один» оказался свидетелем, как гражданина Китая остановили на посту и он был не в силах объяснить причину визита на Байкал.- У меня там есть база, я хотел проверить, что с ней стало, - сообщил иностранец на посту. Однако на вопрос проверяющих, есть ли у него право собственности на базу или договор аренды, ответил уклончиво. Гражданина КНР не выпустили из города.Таких граждан, не способных объяснить цель визита в районы, набралось свыше полусотни. Из них на семерых составлены протоколы об административном правонарушении. Размер штрафа решит суд, куда с поста передали все материалы.Еще у двоих граждан выявлена повышенная температура (свыше 37,2 градуса). Однако приехавшая скорая помощь не выявила у них особых отклонений в здоровье. Как объяснили медики, нередко температура может быть повышена из-за утомления после ночной смены, жары в салоне машины и по другим причинам. Нередко повторное измерение температуры показывает уже нормальные показатели.При этом поток граждан, стремящихся покинуть столицу Бурятии на продолжающиеся майские праздники, не сокращается - в сутки через пост проходит около тысячи человек. Очень многие семьи уезжают на отдых со школьниками. Все-таки отдыхать на свежем воздухе на байкальской даче или в частном доме у родственников покомфортнее, чем «самоизолироваться» в четырех стенах многоэтажек. С наступлением лета поток выезжающих наверняка только увеличится.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»