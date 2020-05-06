Земляки могут помочь ей получить гран-при, проголосовав за клип девушки на сайте канала



Елена Маханькова, студентка третьего курса Байкальского колледжа недропользования из Улан-Удэ, вышла в финал открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу!», который проводит телеканал «Победа» к 75-летия победы в Великой Отечественной войне.







Сейчас за работу Елены проголосовало свыше 5 тыс человек, сообщила пресс-служба минобразования Бурятии.



Финалисты и победители конкурса определяются в рамках несколько номинаций («Авторская песня», «Кавер песни», «Авторское стихотворение», «Стихотворение другого автора», «Авторская проза», «Проза другого автора») и по каждой возрастной категории.



После объявления финалистов в каждой номинации по результатам голосования второго тура будут определены четыре победителя по возрастным категориям. Победитель в специальной категории «гран-при» будет определен конкурсной комиссией с учетом следующих критериев: соответствие содержания работы заявленной тематике конкурса; художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); соответствие творческого уровня работы возрасту участника конкурса; оригинальность замысла.



Напомним, в правилах проведения конкурса указано, что определять победителя будут по набранным голосам пользователей официального сайта канала. Финалисты смогут стать участниками съемок гала-концерта на российском телевидении, пройти по местам боевой славы или же стать обладателями ценных призов.



Посмотреть и проголосовать за работу Елены можно



Фото: egov-buryatia.ru/minobr Елена Маханькова, студентка третьего курса Байкальского колледжа недропользования из Улан-Удэ, вышла в финал открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу!», который проводит телеканал «Победа» к 75-летия победы в Великой Отечественной войне.Сейчас за работу Елены проголосовало свыше 5 тыс человек, сообщила пресс-служба минобразования Бурятии. Ее видеоклип попал в финал и может побороться за гран-при. Как рассказывает студентка, чтобы войти в список победителей конкурса ей нужно набрать максимальное количество голосов, не уступающее работам других участников.Финалисты и победители конкурса определяются в рамках несколько номинаций («Авторская песня», «Кавер песни», «Авторское стихотворение», «Стихотворение другого автора», «Авторская проза», «Проза другого автора») и по каждой возрастной категории.После объявления финалистов в каждой номинации по результатам голосования второго тура будут определены четыре победителя по возрастным категориям. Победитель в специальной категории «гран-при» будет определен конкурсной комиссией с учетом следующих критериев: соответствие содержания работы заявленной тематике конкурса; художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); соответствие творческого уровня работы возрасту участника конкурса; оригинальность замысла.Напомним, в правилах проведения конкурса указано, что определять победителя будут по набранным голосам пользователей официального сайта канала. Финалисты смогут стать участниками съемок гала-концерта на российском телевидении, пройти по местам боевой славы или же стать обладателями ценных призов.Посмотреть и проголосовать за работу Елены можно по ссылке . Чтобы отдать свой голос участнику поставьте «лайк».Фото: egov-buryatia.ru/minobr