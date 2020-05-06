Эти деньги родители смогут потратить на улучшение жилищных условий





Депутаты Хурала Бурятии приняли закон, позволяющий предоставлять единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений многодетным семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, без учета критерия нуждаемости в жилых помещениях.

Такая практика, по словам авторов законопроекта, уже применяется в ряде регионов, таких как Архангельская, Тульская, Брянская, Сахалинская, Липецкая области.«При этом, соблюдая принцип адресности социальной поддержки граждан, для данной категории семей вводится требование о проживании на территории Республики Бурятия не менее 5 лет на дату рождения трех и более детей одновременно», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Определять сумму для выплаты будут исходя из норматива стоимости одного квадратного метра жилья в 65 998 рублей. При этом, на каждого члена семьи положено 18 квадратных метров. Таким образом, семья, в которой родилось 4 детей одновременно, получит примерно 7 миллионов рублей. Семья, где родилась тройня – около 6 миллионов рублей.«В настоящее время в Республике Бурятия проживают две семьи, в одной из которых в 2018 году одновременно родилось трое детей, во второй - в 2019 году одновременно родилось четверо детей. Для реализации данной нормы в 2020 году потребность составит 13 067 604 рубля. Средства учтены в республиканском бюджете на 2020 год», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Депутаты проголосовали за принятие этого законопроекта, однако не без вопросов. Так, Иринчей Матханов критически отнесся к норме, которая говорит, что деньги получат лишь те, кто проживает в Бурятии не менее 5 лет.- Отсекаются те, кто приезжают работать на наших предприятиях, - посетовал он. - Я думаю, нам надо стимулировать любое количество людей, которые приезжают сюда. Поэтому, я думаю, нужно убрать этот ценз оседлости.Однако это предложение пока что не получило одобрения Хурала. Впрочем, не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться, и на последующих сессиях будут внесены соответствующие изменения.Фото: pixabay.com