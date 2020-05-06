06.05.2020
В Бурятии семья получит шесть миллионов рублей за рождение тройни

В Бурятии семья получит шесть миллионов рублей за рождение тройни

Эти деньги родители смогут потратить на улучшение жилищных условий

Депутаты Хурала Бурятии приняли закон, позволяющий предоставлять единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений многодетным семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, без учета критерия нуждаемости в жилых помещениях.

Такая практика, по словам авторов законопроекта, уже применяется в ряде регионов, таких как Архангельская, Тульская, Брянская, Сахалинская, Липецкая области.

«При этом, соблюдая принцип адресности социальной поддержки граждан, для данной категории семей вводится требование о проживании на территории Республики Бурятия не менее 5 лет на дату рождения трех и более детей одновременно», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Определять сумму для выплаты будут исходя из норматива стоимости одного квадратного метра жилья в 65 998 рублей. При этом, на каждого члена семьи положено 18 квадратных метров. Таким образом, семья, в которой родилось 4 детей одновременно, получит примерно 7 миллионов рублей. Семья, где родилась тройня – около 6 миллионов рублей.

«В настоящее время в Республике Бурятия проживают две семьи, в одной из которых в 2018 году одновременно родилось трое детей, во второй - в 2019 году одновременно родилось четверо детей. Для реализации данной нормы в 2020 году потребность составит 13 067 604 рубля. Средства учтены в республиканском бюджете на 2020 год», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты проголосовали за принятие этого законопроекта, однако не без вопросов. Так, Иринчей Матханов критически отнесся к норме, которая говорит, что деньги получат лишь те, кто проживает в Бурятии не менее 5 лет.

- Отсекаются те, кто приезжают работать на наших предприятиях, - посетовал он. - Я думаю, нам надо стимулировать любое количество людей, которые приезжают сюда. Поэтому, я думаю, нужно убрать этот ценз оседлости.

Однако это предложение пока что не получило одобрения Хурала. Впрочем, не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться, и на последующих сессиях будут внесены соответствующие изменения.

Фото: pixabay.com
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