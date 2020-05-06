Его преимущество в скорости и возможности ночных вылетов при наличии освещенных взлетно-посадочных полос

В Бурятии с начала мая у отделения санитарной эвакуации Территориального центра медицины катастроф впервые появилась возможность эвакуировать пациентов из районов республики самолетом Байкальской авиационной компании Л-410, оснащенным медицинским модулем, сообщили в минздраве республики.Преимущество самолета состоит в том, что практически при любых погодных условиях имеется возможность эвакуации пациентов, а также возможность ночных вылетов при наличии освещенных взлетно-посадочных полос. Эвакуация самолетом позволяет выполнять ее быстрее и вывозить пациентов из районов республики не только в специализированные больницы Улан-Удэ, но и в близлежащие федеральные центры медицины.На сегодняшний день самолет уже выполнил два санитарных задания, эвакуировав трех пациентов.Продолжаются полеты и на вертолете Ми-8 с авиамедицинским модулем авиакомпании «Баргузин». Безусловное преимущество винтокрылой машины – это отсутствие зависимости от взлетно-посадочных полос и возможность приземления на достаточно ограниченном пространстве. За период с 1 по 6 мая выполнено три санитарных задания вертолетом Ми-8, им эвакуировано 11 пациентов.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav