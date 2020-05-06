Многофигурная скульптурная композиция заняла свое место на площади Славы



Памятник труженикам тыла и детям войны установили сегодня в столице Бурятии. Его приняла специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.



Скульптурная композиция изготовлена в Москве. Автор проекта памятника - скульптор Алексей Чебоненко. Все работы по изготовлению памятника велись в мастерской скульптора, начиная с середины января по 15 апреля нынешнего года.



Из-за ограничительных мер, связанных с распространением каронавируса, прибытие авторского коллектива для проведения монтажа памятника, оказалось невозможным. В связи с этим скульптор по согласованию с администрацией города принял решение о привлечении к установке памятника подрядных организаций. Установку проводили специалисты ООО «Лотос» и ООО «Бест-плюс» с 29 апреля по 3 мая.



Напомним, памятник состоит из четырех бронзовых фигур. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображен элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы.



Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла, где все, от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, не жалея сил трудились на полях и заводах.



Фото: ulan-ude-info.ru

