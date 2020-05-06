06.05.2020
В Улан-Удэ установили памятник труженикам тыла и детям войны

В Улан-Удэ установили памятник труженикам тыла и детям войны

Многофигурная скульптурная композиция заняла свое место на площади Славы

Памятник труженикам тыла и детям войны установили сегодня в столице Бурятии. Его приняла специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.

Скульптурная композиция изготовлена в Москве.  Автор проекта памятника - скульптор Алексей Чебоненко. Все работы по изготовлению памятника велись в мастерской скульптора, начиная с середины января по 15 апреля нынешнего года.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением каронавируса, прибытие авторского коллектива для проведения  монтажа памятника, оказалось невозможным. В связи с этим скульптор по согласованию с администрацией города принял решение о привлечении к установке памятника подрядных организаций. Установку проводили специалисты ООО «Лотос» и ООО «Бест-плюс» с 29 апреля по 3 мая.

Напомним, памятник состоит из четырех бронзовых фигур. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображен элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы.

Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла, где все, от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, не жалея сил трудились на полях и заводах.

Фото: ulan-ude-info.ru
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