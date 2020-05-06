06.05.2020
Сын главврача районной больницы c диагнозом COVID-19 приехал в деревню к родителям

Сын главврача районной больницы c диагнозом COVID-19 приехал в деревню к родителям

Больной является сотрудником улан-удэнского авиазавода

6 мая на Улан-Удэнском авиационном заводе был выявлен сотрудник с положительным диагнозом COVID-19. Он работал в цеху № 95 по сборке вертолетов. Мужчина был обследован в рамках мониторинга.

Сотрудник авиазавода, не смотря на карантин, в майские праздники навещал своих родителей в селе Байкало-Кудара Кабанского района, куда ездил на личном автотранспорте. Известно, что его отец – главный врач местной больницы.

В настоящее время осуществляется госпитализация больного. Круг его контактных лиц устанавливается.

Фото gazeta-n1.ru/stock
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