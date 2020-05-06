Достигалась синхронность работы расчетов при выполнении орудийных залпов в День Победы



В Бурятии на одном из полигонов военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели генеральную совместную тренировку с гаубичной батареей воздушно-десантных войск, сообщили в пресс-службе ВВО.



В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.



Напомним, в Улан-Удэ 9 мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Бурятии состоится праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.



Фото: structure.mil.ru

