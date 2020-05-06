Появление налогового новшества подстегнула пандемия коронавируса



Депутаты Народного Хурала поддержали сегодня инициативу правительства Бурятии о введении в регионе специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он позволит самозанятым не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Законопроект принят для поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима был принят в 2018 году и распространился на пилотные регионы, в число которых Бурятии не вошла.



«В условиях ситуации с новой коронавирусной инфекцией принято решение, что регионы, не вошедшие в пилотный проект, могут вводить на своей территории такой специальный налоговый режим», - пояснил заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.



Самозанятым может стать любое физическое лицо, которое производит товары либо оказывает услуги, не привлекая наемных работников по трудовым договорам.



«Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог. Это самостоятельный налоговый режим, переход на который является добровольным. Для регистрации в качестве самозанятого достаточно просто зарегистрироваться в мобильном приложении Федеральной налоговой службы «Мой налог», - отметил Алексей Мишенин.



Размер налоговой ставки на доходы самозанятых льготный. При оказании услуг или продаже товаров физическим лицам он составляет 4%, в случае работы с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – 6%. Из уплаченной суммы 63% зачисляется в бюджет региона, 37% - в Фонд медицинского страхования. Более того, при выборе специального режима «Налог на профессиональный доход» автоматически предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс рублей в год.



Однако при превышении лимита этого налогового режима и превышения оборотов свыше 2,4 млн рублей в год налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. Физические лица - налог на доходы физических лиц. Индивидуальные предприниматели - налоги по ставкам и правилам других спецрежимов.



При этом предприниматели, перешедшие на режим «Налог на профессиональный доход», освобождены от уплаты фиксированных страховых взносов в медицинские, пенсионные фонды и всех остальных налогов: НДФЛ, НДС. Также самозанятые не несут дополнительных расходов на приобретение контрольно-кассовой техники, поскольку имеют право выдавать чеки через мобильное приложение «Мой налог». Там же автоматически формируется декларация о доходах.



«Налог начисляется каждый месяц не позднее 25-го числа. Если в течение месяца у самозанятого не было никаких доходов, то налог не начисляется. При отсутствии платежей никакие фиксированные суммы не снимаются у самозанятого. Отказаться от применения такого режима можно в любой момент. Самозанятый может одновременно являться и работником другого предприятия, при этом его зарплата не идет в расчет этого налога, трудовой стаж не пропадает», - пояснил вице-премьер.



Предприниматели Бурятии смогут перейти на режим «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 года. При этом самозанятый становится полноценным субъектом малого и среднего предпринимательства, что позволяет ему воспользоваться всеми мерами поддержки, распространяющимися на МСП. А это более 140 видов услуг Центр предпринимательства «Мой бизнес»: бесплатная разработка бизнес-плана, привлечение заемных средств, обучение и многое другое.



«Более того, мы сейчас разрабатываем электронную цифровую платформу, на которой всех самозанятых будем регистрировать бесплатно, чтобы продвигать их продукцию и услуги. Уже зарегистрировавшиеся на данной платформе предприниматели разных сфер - продажи продуктов питания, производства мяса и молока - сейчас не успевают за спросом на этой платформе», - отметил Алексей Мишенин.



По информации республиканского управления Федеральной налоговой службы на 1 апреля 2020 года, на специальный налоговый режим получили возможность перейти более 11,4 тыс индивидуальных предпринимателей республики. Сумма уплаченных ими налогов по различным системам за 2019 год составила 115 млн рублей.



В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Бурятии до 2024 года должно быть зарегистрировано 13,3 тысяч самозанятых.



«При этом в перспективе до 2024 года мы ожидаем, что налоги от самозанятых в республиканский бюджет могут составить до 25 млн рублей. Это скромная цифра. Поэтому введение спецрежима не рассматривается как мера пополнения бюджета. Это мера больше стимулирующая и антикризисная для бизнеса», - подытожил зампред.



Фото: egov-buryatia.ru

