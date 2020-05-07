Центробанк РФ открыл виртуальную выставку «Деньги военных лет»
Банк России подготовил к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне виртуальную выставку «Деньги военных лет». Образцы казначейских билетов, банкнот военного времени, продовольственные карточки, военные займы, монеты и многое другое представлены в этой экспозиции, сообщает отдел по связям с общественностью Сибирского главного управления Банка России.
Здесь можно узнать о деньгах СССР предвоенных (образца 1937-38 годов), военных и послевоенных лет. И, например, о том, что за годы Великой Отечественной войны количество бумажных денежных знаков, выпущенных государством в обращении, возросло с 18,4 до 74 млрд руб. Денежная масса увеличилась примерно в четыре раза, что в условиях всеобщего дефицита товаров и карточной системы периода войны вызвало обесценивание денежных знаков. При этом официальный курс рубля все годы войны оставался неизменным. Германией было узаконено хождение советских денежных знаков на оккупированных территориях по курсу 10 руб за 1 рейхсмарку (в течение всей войны). Массированный выпуск денег был обусловлен огромными военными расходами, которые фактически обеспечивались за счет эмиссии.
Отдельная история - продовольственные карточки, которые в условиях острого дефицита товаров и продовольствия отчасти выступали в роли денег. По ним покупали товары по государственным ценам, которые были в разы ниже коммерческих. Многое могут рассказать образцы военных займов, которые размещались по подписке среди населения, коллективов колхозов, предприятий, заводов. Займы проводились в процентных и выигрышных выпусках. Любопытен рассказ о денежных знаках государств, освобожденных от фашистской оккупации советскими солдатами.
И в целом о военных расходах СССР. Всего в 1941–1945 годах на боевые действия было израсходовано 586 млрд рублей. Прямой ущерб, нанесенный государству, составил 679 млрд рублей в довоенных ценах, что приблизительно равно $4,5 трлн.Ущерб от действий противника, а также военные расходы, включая расходы на армию, производство оружия и эвакуацию промышленности, составили почти 2 трлн советских довоенных рублей – около $13 трлн. К 1942 году затраты на армию и производство оружия выросли в 2,5 раза и достигли почти 60% всех государственных расходов.
Война проверяла на прочность все – в том числе и финансовую систему страны, ее денежное хозяйство. Как известно, «для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги». Так ответил один из французских маршалов Людовику XII на вопрос,какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства. Деньги называют также нервом войны. В этом смысле, Вторая мировая война изменила не только карту мира, но и сотни валют, рубль был одной из них. Выставка Банка России рассказывает о небольшой части этой огромной истории.
Фото: Банк России
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