Один из лихих водителей локомотивов наказан железнодорожной «ГАИ»



В Бурятии привлечен к ответственности машинист локомотива за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Проверку по факту проезда железнодорожного подвижного состава запрещающего сигнала светофора в феврале нынешнего года на станции Наледный ВСЖД проводила Байкальская транспортная прокуратура, возбудив в отношении машиниста дело об административном правонарушении по части 6 статьи11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте).



Дело рассмотрел Госжелдорнадзор. Он установил, что в результате проезда железнодорожного подвижного состава на запрещающий сигнал светофора был поврежден электропривод стрелочного перевода, нарушен график движения поездов.



В итоге постановлением главного государственного инспектора отдела надзора за опасными грузами, чрезвычайными ситуациями, промышленной и пожарной безопасностью Сибирского управления Госжелдорнадзора машинист оштрафован, отметили в прокуратуре.



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