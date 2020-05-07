Инспекторы не вели патрулирование тайги из-за поломанной техники



Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор внесено представление руководителю бюджетного учреждения «Бурприрода». Оно плохо защищало особо охраняемые природные территории регионального значения в пожароопасный период.



Вопреки требованиям федерального законодательства с начала пожароопасного сезона и особого противопожарного режима инспекторы «Бурприроды» не патрулировали леса государственных природных биологических заказников «Энхалукский» и «Прибайкальский», которые расположены в Центральной экологической зоне Байкала. Служебные автомобили учреждения находятся в неисправном состоянии, усилия по ремонту и замене техники не принимались.



В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Фото: baikalproc.ru

