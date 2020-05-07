А отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в республике составляет 0,89%



В Бурятии за время пандемии новой коронавирусной инфекции скончалось четыре пациента. Это третье место по количеству смертей от COVID-19 в ДФО, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Бурятии составляет 0,89%. По этому показателю регион занимает шестое место среди субъектов ДФО.



Также четыре летальных случая зафиксировано в Якутии. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в ДФО наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – 8 человек. Далее следует Хабаровский край – 7 случаев. В Амурской области зафиксирован один летальный исход.



В пятерку регионов ДФО, в которых отсутствуют летальные случаи, вызванные новой коронавирусной инфекцией, вошли Забайкальский край, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Магаданская область – 1,47%. За ней следует Приморский край – 1,17%.



Всего в России за время пандемии коронавируса выявлено 165 929 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них скончалось 1 537 человек. В настоящее время Россия занимает 19-е место в мире по количеству летальных исходов. Мировой рейтинг возглавляют США, Великобритания и Италия.



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