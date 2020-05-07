Женщине пришлось обращаться в прокуратуру





Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по обращению артистки балета Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал» о нарушении ее пенсионных прав.

Пенсионный орган отказал заявительнице в установлении досрочной страховой пенсии по старости, не засчитав период ее работы в Бурятской республиканской цирковой школе с мая 1999 года по октябрь 2001 года. Отказ был мотивирован тем, что школа является учреждением дополнительного образования и не относится к театрам и другим театрально-зрелищным предприятиям, дающим право на пенсию за выслугу лет.«Однако законодательством предусмотрено включение в специальный стаж работы артиста балета без указания конкретной организации», отметили в прокуратуре Бурятии..Прокурор направил в суд иск об обязании пенсионного органа включить в специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости период работы заявительницы по профессии артист в Бурятской республиканской цирковой школе и назначить ей пенсию.Советский суд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.Фото: «Номер один»