В канун празднования 75-летнего юбилея Победы на округе №18 чествуют ветеранов





Поздравить тех, кто ковал победу на фронте и в тылу – священный долг. Особая ответственность в этом деле лежит на народных избранниках. Для депутата Народного Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова это особая миссия, ставшая доброй нерушимой традицией.







На протяжении многих лет в преддверии одного из самых главных праздников ветераны получают адресные поздравления. На округе сегодня проживает 17 участников войны и почти 300 тружеников тыла. В этом году наряду с традиционным памятным подарком ветеранам вручаются юбилейные медали.







Заслуженные награды получили 150 героев войны и трудового фронта, среди которых уважаемые фронтовики Суетин Иван Петрович, Берлович Борис Хайкельевич, Битаев Юрий Миронович, Брянская Полина Степановна, Ангапова Зинаида Даниловна, Хантаев Семен Андреевич, Имехенов Александр Павлович, труженики тыла Ячменева Галина Константиновна, Раковский Василий Гаврилович, Лебедева Галина Петровна, Дамбиева Мария Михайловна, Занданова Клара Трофимовна и многие другие. Наши ветераны – это пример мужества и героизма, люди, на которых надо равняться. Каждый из них должен ощущать особое внимание и заботу.





К сожалению, процесс поздравления значительно осложнен непростой ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Но, несмотря на трудности, забота о старшем поколении остается важной и значимой задачей. Учитывая тот факт, что люди преклонного возраста относятся к категории особого риска, были соблюдены все необходимые меры защиты и безопасности.





Несомненно, воспоминания о тех страшных военных событиях – это незабываемая боль, облегчить которую способны только тепло человеческого участия, забота и добрые дела.