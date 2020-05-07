В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 превысило 500

Темпы распространения опасного вируса пока только нарастают





В Бурятии сегодня зарегистрировано 518 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. По сравнению с предыдущим днем рост составил плюс 19, сообщили в минздраве республики.



Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 144 человека, умерло четыре человека, проходит лечение в стационарах 244 человека, из них 28 детей (у троих детей диагностирована пневмония). На амбулаторном лечении в пансионате 126 больных больных, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 77 человек.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1573 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них один больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



В шести обсерваторах находится 199 человек.



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