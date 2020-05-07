В Бурятии сельчанин оплатил более 80 тыс рублей алиментов и штрафов

После применения принудительных мер мужчина трудоустроился, чтобы не копить долги



В Бурятии судебные приставы взыскали с 25-летнего жителя села Бичура задолженность по алиментам в размере 62 тыс рублей на содержание несовершеннолетней дочери, а также штрафы ГИБДД на общую сумму свыше 22 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как выяснилось, молодой родитель оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. В длинном списке нарушений: езда на не зарегистрированном автомобиле, не прошедшем государственный технический осмотр; управление транспортным средством в отсутствие документов, без соблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Кроме этого, несколько раз автомобилист был оштрафован за пользование телефоном во время управления транспортным средством и за нарушение скоростного режима.



Ни один из многочисленных штрафов молодой человек в добровольном порядке не оплатил. Не спешил он выполнять м родительские обязательства перед ребенком. В целях исполнения требований исполнительных документов судебные приставы Бичурского районного отдела кроме принятия в отношении должника принудительных мер, провели с ним разъяснительную беседу.



Вскоре не дожидаясь повторного применения принудительных мер, а именно ограничения права выезда за пределы страны, должник полностью оплатил задолженности на общую сумму 84 800 рублей. Более того, алиментообязанный родитель официально трудоустроился, чтобы не накапливать долги по алиментам.



После предоставления сведений о месте работы судебные приставы направили работодателю постановление об обращении взыскания на четвертую часть заработной платы на содержание несовершеннолетнего ребенка.



Фото: «Номер один»

