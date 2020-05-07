В Бурятии обнародован список тех, кому разрешат работать с 10 мая

Это предприятия сферы торговли и услуг





В Бурятии целому ряду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрешат возобновить работу с 10 мая. Преимущественно, это предприятия сферы торговли и услуг. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 6 мая.