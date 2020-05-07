В Бурятии обнародован список тех, кому разрешат работать с 10 мая

Это предприятия сферы торговли и услуг
В Бурятии целому ряду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрешат возобновить работу с 10 мая. Преимущественно, это предприятия сферы торговли и услуг. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 6 мая.
В этот список вошли:
- пункты приема, оказывающие услуги по химической чистке и стирке.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие:
- ремонт компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов.
- ремонт обуви, пошив и ремонт одежды.
- деятельность по мойке автотранспортных средств, полированию и предоставлению аналогичных услуг.
- изготовление ключей, ремонт часов, ювелирных изделий.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие:
- услуги по кадастровой деятельности
- консалтинговые и бухгалтерские услуги
Специализированные предприятия торговли, осуществляющие:
- торговлю книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами.
- торговлю легковыми и грузовыми автомобилями, а также прочими автотранспортными средствами.
- торговлю цветами и растениями.
- торговлю мебелью.
- торговлю бытовой техникой и электроникой.
- оптовую торговлю отходами и ломом.
- деятельность по обработке вторичного сырья
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Напомним, снятие ограничений в сфере бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами глава Бурятии анонсировал еще 5 мая после очередного заседания штабе по обеспечению устойчивого развития экономики в Бурятии.
При этом руководитель республики предупредил, что открытие магазинов должно сопровождаться жестким соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
- Весь персонал на любом предприятии работает со средствами защиты, в масках, перчатках. Отдельная тема с торговыми организациями, где идет постоянный оборот людей, – с правилами, дезинфекцией поверхностей. Заявки подавать также через портал «Работающая Бурятия». Кто будет нарушать, закрываем сразу. Нарушает, допуска лишается, пока не будут сняты все ограничительные мероприятия. Поскольку мы понимаем, что это будет не скоро, то такое закрытие может быть надолго. Поэтому просьба ко всем максимально выполнять все меры безопасности. В этом нет ничего сложного, - сказал Алексей Цыденов.
Фото: «Номер один»
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