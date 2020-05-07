Прибрежным селам Бурятии отдадут лесные земли

Соответствующие поправки планируют внести в закон «О защите озера Байкал»





Депутаты Хурала Бурятии на сессии 6 мая рассмотрели законодательную инициативу, которая в ближайшее время будет внесена в Госдуму. Поправки в закон «О защите озера Байкал» предполагают передачу земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в земли населенных пунктов. Но только тех, которые уже фактически заняты поселениями.