Прибрежным селам Бурятии отдадут лесные земли

Соответствующие поправки планируют внести в закон «О защите озера Байкал»
Депутаты Хурала Бурятии на сессии 6 мая рассмотрели законодательную инициативу, которая в ближайшее время будет внесена в Госдуму. Поправки в закон «О защите озера Байкал» предполагают передачу земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в земли населенных пунктов. Но только тех, которые уже фактически заняты поселениями.
«Законопроект имеет важное значение, так как на территории Бурятии расположены 10 «лесных посёлков» в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории: Усть-Баргузин, Гусиха, Журавлиха, Адамово, Зорино, Макаринино, Золотой ключ, Солнечный, Томпа и Перевал», - говорится в пояснительной записке к отзыву Хурала на федеральный законопроект.
Напомним, «Номер один» уже описывал ситуацию, когда у поселений хотели отобрать земли, на которых фактически построены социальные объекты и жилые дома. Участки, которые находятся в собственности добросовестных граждан и фирм, но при этом пересекают земли лесного фонда, стали камнем преткновения между Рослесхозом и сельскими властями. «Лесники» пытались отбирать земли у населенных пунктов на том основании, что там растут деревья.
После принятия законопроекта Госдумой такая проблема, судя по всему, исчезнет.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?