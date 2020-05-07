Правительство РФ создало комиссию по вопросам охраны Байкала

Она повысит оперативность межведомственного взаимодействия в реализации федерального проекта сохранения озера



Вопросами охраны Байкала займется комиссия правительства России. Решение о создании межведомственного органа утвердил федеральный кабинет министров, сообщило минприроды России, которое разработало документ.



Создание правительственной комиссии направлено на повышение эффективности работы и оперативности межведомственного взаимодействия, обеспечение согласованных действий заинтересованных федеральных органов, органов исполнительной власти Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области при решении задач охраны Байкала как уникальной экологической системы и объекта Всемирного природного наследия.



В задачи комиссии, в частности, будет входить: совершенствование нормативно-правового регулирования в области охраны озера Байкал; осуществление государственного экологического мониторинга его уникальной экологической системы; разработка и реализация целевых программ и проектов в области охраны озера Байкал и рационального использования природных ресурсов Байкальской природной территории.



Кроме того, комиссия будет рассматривать вопросы по установлению нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал, методов их определения, предложения по вопросам финансирования деятельности по охране озера Байкал.



Напомним, озеро Байкал – объект Всемирного природного наследия, охрана которого входит в обязательства РФ. Сохранение уникального водного объекта постоянно находится в фокусе внимания минприроды России. Так, с 2019 года минприроды России в составе национального проекта «Экология» реализует федеральный проект «Сохранение озера Байкал», направленный на достижение целей экологического оздоровления его водных объектов, и решений задач по сохранению озера.



Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» – одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», реализующегося на территории РФ с 2019 года и разработанного в рамках реализации «майского» указа президента РФ о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период до 2024 года. Цель федерального проекта – экологическое оздоровление озера Байкал, в том числе путем сокращения объемов поступления загрязненных сточных вод. Для этого предусмотрено проведение комплекса мероприятий по модернизации и строительству очистных сооружений на объектах Байкальской природной территории с применением наилучших доступных технологий и нормированием качества сточных вод.



Фото: «Номер один»