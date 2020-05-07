В Улан-Удэ задержали алиментщика с долгом более 500 тыс рублей

Нерадивый отец сам попался на глаза вневедомственной охраны из-за любви к выпивке





В Улан-Удэ накануне вечером в микрорайоне «Кирзавод» сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратили внимание на мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.



В ходе проверки документов выяснилось, что 42-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и скрывается.



Задержанный житель Улан-Удэ доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 500 тыс рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.



Фото: Росгвардия



