07.05.2020
В Улан-Удэ задержали алиментщика с долгом более 500 тыс рублей

В Улан-Удэ задержали алиментщика с долгом более 500 тыс рублей

Нерадивый отец сам попался на глаза вневедомственной охраны из-за любви к выпивке

В Улан-Удэ накануне вечером в микрорайоне «Кирзавод» сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратили внимание на мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки документов  выяснилось, что 42-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и скрывается.

Задержанный житель Улан-Удэ доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 500 тыс  рублей, сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Фото: Росгвардия

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