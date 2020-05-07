Студенты Бурятии завершат учебу по графику

Защита выпускных работ допускается в режиме видеоконференцсвязи



В ссузах и вузах Бурятии промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация, согласно плану, пройдет с 15 по 25 июня. После сдачи экзаменов студенты выходят на каникулы.



Защита выпускных работ допускается в режиме видеоконференцсвязи. Вручение дипломов будет вестись в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации, сообщили в минобразовании республики.



Так, в учреждениях среднего профессионального образования будет организован график выдачи дипломов, предусматривающий минимальное количество присутствующих студентов - не более пяти человек.



Отметим, что дистанционное обучение в университетах и учреждениях среднего профессионального образования в целом проходит без сбоев. Всего в вузах республики учится свыше 19 тыс студентов, а в учреждениях среднего профессионального образования – 17 тыс.



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