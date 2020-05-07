В Улан-Удэ закрываются несколько улиц

Причина неудобств - ремонт автодорог и теплосетей



В Улан-Удэ начали перекрывать движение на отдельных улицах. Причин несколько – начавшийся ремонт автодорог, на который в этом году выделена беспрецедентная сумма – 700 млн рублей, а также реконструкция и ремонт тепловых сетей, сообщили в городской администрации.



Так, из-за ремонта дорожного полотна до 25 июня будет закрыт сквозной проезд по улице Революции 1905 года на участке от улицы Добролюбова до улицы Шульца.



По причине ремонта тепловых сетей и дорожного покрытия улице Дарханская закрыт участок от улицы Жердева до улицы Ключевская. По 15 июня автобусы маршрутов № 21, 29, 30 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по улице Дарханская через улицу Ключевская (мимо школы №19, КДЦ ВСГТУ) в обоих направлениях, далее - по утвержденной схеме.



Остановки «Общежитие ВСГУТУ» и «18 квартал» на период работ исключены из пути следования этих маршрутов, остановка «Юношеская библиотека» - из пути следования маршрута № 21 при движении автобусов в направлении мкрн Восточный, а также маршрута № 29.



Из-за ремонта дороги до 30 июня в Улан-Удэ будет закрыт сквозной проезд по улицам Медицинская и Красной Звезды. По 1 июля автобусы маршрута № 28 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по улице Медицинская и улице Красной Звезды через улицу Больничная, бульвар Карла Маркса, далее - по утвержденной схеме. Остановка «Прямая» на период работ исключена из пути следования маршрута.



Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным временным дорожным знакам.



О закрытии других участков на городских дорогах будет сообщено дополнительно, отметили в управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.



Фото: ulan-ude-info.ru

