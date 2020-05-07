В Улан-Удэ героя войны променяли на рекламу туфель

Баннер Георгию Москалеву исчез за два дня до празднования Победы





Сегодня в Улан-Удэ на Элеваторе демонтировали баннер, посвящённый Герою Советского Союза из Бурятии Георгию Москалеву. Вместо него была размещена реклама женских туфель.

- Я все понимаю, реклама и все такое, но за два дня до 75-летия Победы снимать изображение нашего героя - это просто свинство, - заявил депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов. - Они разве не могли два дня подождать, если им понадобилось рекламное место?





Напомним, младшему лейтенанту Георгию Москалеву указом президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоили звание Героя Советского Союза за выполнение сложнейшей боевой задачи при форсировании Дуная в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года. В его подразделении от шквального огня фашистов погибли почти все, однако оставшиеся несколько бойцов держали плацдарм на левом берегу форсируемой реки.После войны Георгий Москалев вернулся в Улан-Удэ, работал в художественно-производственных мастерских. Неоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов Улан-Удэ. Принимал участие в праздновании 50-летия Победы в Москве, в военном параде на Красной площади 9 мая 1996 года, в параде Победы 9 мая 2000 года.В середине «нулевых» остался без жилья после пожара в его доме в Прибайкальском районе. При поддержке депутатов Хурала жители Бурятии собрали деньги на новый дом для бездомного героя. Умер Георгий Москалев в марте 2011 года в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»