Мэр Улан-Удэ: «Для ремонта сетей необходимо применять новые технологии»

Коллектор в центре города ремонтируют с использованием уникальной технологии





7 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход восстановительных работ на двух участках коллектора в центре города, где впервые используется уникальная технология санации.







Она позволяет вести ремонт сетей города, не отключая потребителей от услуг водоснабжения и водоотведения. Метод санации с применением спирально-навивной технологии «SPF DF» позволяет внутри старой трубы создать новую трубу без проведения земляных работ. Специальный робот с видеокамерой выявляет проблемные участки, затем идет прочистка трубы под давлением и навивальная машина формирует новую трубу из ПВХ профиля. Оставшееся пространство между старой и новой трубой заливается бетоном. Данная технология распространена в мире, но в Улан-Удэ применяется впервые.





– Специалистами «Водоканала» была проведена инспекция коллекторов, которые проходят под железнодорожными путями ОАО «РЖД». В ее ходе выявили два аварийных участка протяженностью 28 и 26 метров. В случае возникновения аварий в этих местах был риск выхода сточных вод на поверхность земли, а это, конечно, экологическая катастрофа. Для того, чтобы производить ремонтные работы, необходимо было бы отключать потребителей Железнодорожного района и части Советского района от водоснабжения и водоотведения. Это порядка 110 тысяч наших жителей, - отметил Игорь Шутенков. - Девять учреждений здравоохранения находятся на этом же коллекторе, 60 учреждений образования.







Для ремонта аварийных участков 24 апреля был заключен муниципальный контракт с ООО «Лайнертэк» из Екатеринбурга. Один участок уже отремонтирован, сегодня приступили ко второму.





– Коллектор построен в 70-х годах, с тех пор его регулярно обследовали. Здесь труднодоступный участок, еще проходит Транссиб, соответственно, мы не можем остановить поезда для ремонта. Я считаю, что за используемой новой технологией будущее, – отметил директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков.





Мэр Улан-Удэ отметил, что большинство городских коллекторов введены в эксплуатацию в 40-70-х годах прошлого века. - Все, что находится под землей – сегодня в ветхом состоянии. Для ремонта сетей в тех местах, где невозможно провести вскрышные работы, необходимо применять современное оборудование и технологии, – сообщил Игорь Шутенков.







Аварийное состояние трубопроводов в этих участках вызвано воздействием агрессивной среды, блуждающих токов, а также деформациями от вибрации при движении железнодорожного транспорта.Для ремонта сетей из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии на условиях софинансирования выделено 7 млн рублей, а из местного бюджета – 2,6 млн рублей. Работу по ремонту двух участков канализационного коллектора планируют завершить до 10 мая.Фото: мэрия Улан-Удэ