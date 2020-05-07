Минздрав Бурятии: Обсерваторы безопасны

В них находятся прибывшие из-за границы и из других регионов люди, которые не могут изолироваться дома



В Бурятии в шести обсерваторах сегодня находятся 199 человек. В том числе: в ДРКБ в п. Сотниково - 79 человек, в социально-оздоровительном отделении госпиталя – 16 человек, в «Оранж Хаус» - 22, в Горячинске – 23, в Кижингинском районе – 35 человек, в Прибайкальском районе – 24 человека, сообщили в минздраве республики.



Обсерватор – с латинского означает «наблюдение». Контактировавшие с больными и лица с подозрением на заболевание наблюдаются в обсерваторе в течение одного максимального инкубационного периода при данном заболевании с момента последнего возможного заражения, чтобы определить их потребность в стационарной госпитализации.



В Бурятии, согласно решению Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, все лица, прибывающие из-за границы и из других регионов, получают постановление об обязательной изоляции на весь инкубационный период коронавирусной инфекции.



Иными словами, в обсерваторы направляются здоровые граждане, которые прибыли из зарубежных стран и других регионов страны, не имеют признаков заболеваний, и в силу каких-либо причин не могут соблюдать режим изоляции у себя дома. Гостям обсерватора на 14 дней обеспечиваются изоляция и медицинское наблюдение. Всем постояльцам выдается больничный и они проходят обязательное лабораторное обследование на COVID-19. Таким образом, эти учреждения безопасны для окружающих.



Покинуть территорию обсерватора в течение 14 дней нельзя. Также запрещено покидать свои комнаты, даже принимать пищу нужно в своей палате. Чтобы не допустить распространения инфекции, это здание круглосуточно охраняется. Внутрь не допускаются даже родственники. Медицинский персонал точно так же живет при обсерваторах и не покидает территорию.



За нарушения карантина грозит административная или, в случае смерти одного или более людей, уголовная ответственность. Из обсерватора выписываются спустя 14 дней. В случае появления симптомов заболевания, пациента незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар.



Помещения обсерватора выбираются по ряду критериев, исходя из обеспечения эпидемиологической безопасности близлежащих территорий. Отдается предпочтение отдельно стоящему зданию; все помещения регулярно подвергаются тщательной дезобработке; палаты рассчитаны на небольшое количество человек.



Фото: egov-buryatia.ru

