В Бурятии COVID-19 проник в отдаленный Курумканский район

В республике осталось всего пять муниципалитетов, в которых не фиксировался коронавирус



В Бурятии новый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в селе Барагхан Курумканского района. Заболевший 4 мая прибыл в республику рейсом Москва - Улан-Удэ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



В аэропорту сотрудники Роспотребнадзора ему, как и всем прибывающим в республику, было выдано постановление об изоляции в домашних условиях. До села мужчина доехал на личном автотранспорте, дома соблюдал изоляцию, проживал отдельно.



Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Круг контактных лиц по домашнему очагу составляет пять человек. Проводится лабораторное обследование, все изолированы и помещены под медицинское наблюдение.



В настоящее время отрабатывается круг контактных пассажиров самолета. Стоит отметить, что все они, как прибывшие в республику, с момента прибытия находятся на изоляции и под медицинским наблюдением, также проводится их лабораторное обследование.



Больной госпитализирован в инфекционное отделение Курумканской Центральной районной больницы.



Накануне в Бурятии насчитывалось всего шесть районов, в которые не проник COVID-19: Баунтовский, Курумканский, Хоринский, Селенгинский, Тункинский и Окинский. Сегодня их осталось пять. Самая крупная вспышка зафиксирована в Кижингинском районе.



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