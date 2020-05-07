В Бурятии в 2020 году посадят 4 миллиона деревьев

Новейшая теплица по выращиванию сеянцев сосны начала давать урожай





Сегодня лесники Бурятии начали массовую посадку деревьев в лесах республики, используя семенной материал, полученный на новейшем тепличном комплексе для выращивания сеянцев сосны.

- Мы сами своими силами строили эту теплицу. Технология выращивания сеянцев сосны в теплице, использование торфяного субстрата и подкормка удобрениями в течение всего периода роста позволит значительно сократить сроки выращивания посадочного материала для лесовосстановления, - рассказал заместитель руководителя «Лесресурса» Дмитрий Ставников.Перед посевом семена проходят специальную обработку.- Эти семена мы получили в ходе переработки шишек семян сосны на шишкосушилке, - сообщил он. - Все семена высшего, 1-го класса качества. Это значит, что всхожесть будет более 80%.Всего до конца года с сосновой теплицы планируется получить более 300 тысяч сеянцев сосны с открытой корневой системой. Их высадят на погибших от пожаров площадях.- В республике мы формируем запас семян и переработали более 47 тонн шишки, получив 480 кг семян сосны, - говорят в ведомстве. - Лесовосстановительные работы в Бурятии уже начались, в этом году план по искусственному лесовосстановлению – 1150 га, на этой площади мы высадим более 4 млн сеянцев сосны.В 2018 году в России был введен принцип: «На один гектар вырубок – один гектар лесовосстановления». Напомним, основная цель регионального проекта «Сохранение лесов» - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Это значит, что весь вырубленный лес должен быть восстановлен в том же объеме.Фото: pixabay.com