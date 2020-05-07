В мэрии Улан-Удэ рассказали, как город встретит День Победы

Празднование начнется в 9 утра и завершится в 10 вечера артиллерийским салютом





9 мая отмечается один из самых главных праздников в нашей стране – День Победы. Глава Бурятии утвердил план мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Улан-Удэ 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 9.00 состоится парад муниципального и духового оркестров. Муниципальный концертный духовой оркестр торжественным маршем пройдет по проспекту Победы. Военный духовой оркестр начнет шествие с площади Комсомольская, пройдет по Проспекту 50-летия Октября до Мемориала Победы.В это же время, с 9.00 состоится построение Почётных караулов у «Мемориала Победы».В 10.30 пройдет возложение цветов и гирлянды к памятнику Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.В 10.40 - церемония возложения венков к Мемориалу Победы. В возложении венков примут участие официальные лица правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ, военнослужащие.Здесь же в 10.55 состоится акция «Знамя Победы», в рамках которой члены регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» развернут Знамя Победы.Демонстрация авиатехники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в 11.00. Над городом пролетит группа из четырех истребителей СУ-30СМ. Боевые самолеты пройдут на низкой высоте, центральной точкой показа станет Мемориал Победы.С 11 до 13 часов пройдет акция «Бессмертный полк - онлайн». Для участия в онлайн-акции необходимо заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте Бессмертного полка России или через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для уточнения всех нюансов загрузки фотографий работает горячая линия 8-800-20-1945-0. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия «Бессмертного полка».Телевизионная трансляция 9 мая запланирована на телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России. В республике проходит акция «Гордость Бурятии». На одноименном портале можно также разместить фотографии участников Великой Отечественной Войны.В 12, 14 и 16 часов пройдет телевизионный флешмоб «Песни о войне».С 13 до 19 часов по городу проедут «Фронтовые бригады». В улан-удэнские дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, приедут и дадут небольшие концерты артистические бригады муниципальных учреждений культуры.Также с 13 до 19 часов пройдет акция «Парад у дома ветерана» с участием военного оркестра. В это же время в рамках акции «Мы рядом / Бидэ сугтаабди» каждого ветерана поздравят волонтеры.В 17.00 онлайн-концерт «Герои Победы», который пройдёт сразу на двух площадках: в зданиях Русского драматического театра и Национального музея Бурятии. Трансляцию концерта можно увидеть на телеканалах Россия - 24 и Ариг Ус, а также на сайте Министерства культуры Бурятии. Участники: Национальный музей, артисты Русского драматического театра, Бурятского драматического театра, Театра оперы и балета, РЦНТ, театра «Байкал», театра кукол «Ульгэр».В 19.00 - «Минута молчания», а после исполнение песни Давида Тухманова «День Победы». Горожан призывают открыть окна, выйти на балконы и вместе спеть главную песню Победы.В 19.30 – на телеканале «Тивиком» состоится «Большой праздничный концерт, посвященный Великой Победе!». В нем примут участие лучшие творческие коллективы и солисты Улан-Удэ.В 21.50 пройдет акция «Фонарики Победы». Все желающие смогут выключить свет и поставить на подоконник горящую свечу или зажечь фонарик в память о тех, кто сражался с фашизмом. Основная цель акции – продемонстрировать единение и благодарность ветеранам за великий подвиг.В 22.00 на острове Комсомольский состоится Артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Комитет по культуре администрации Улан-Удэ подготовил онлайн фестиваль «Великой Победе посвящается!». В течение дня 9 мая учреждения культуры на различных площадках в социальных сетях дадут концерты, творческие мастер-классы, проведут беседы с интересными людьми, а Молодежный художественный театр представит на своем ютуб-канале спектакль «Марьино поле».Также в эти дни в формате онлайн проходят различные акции и мероприятия, посвященные 75-летию Победы. Среди них: акция «Флаги России. 9 МАЯ», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акции «Сад памяти», «Письмо Победы», «Рекорд Победы онлайн», проект #Окна _Победы, «Памяти героев», «Судьба солдата», «Знаменосцы Победы».Фото: мэрия Улан-Удэ