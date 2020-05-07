В Улан-Удэ в «сети», расставленные на COVID-19, попадаются уголовники

Сотрудники поста контроля на Верхней Березовке задержали подозреваемого в наркопреступлениях



В Улан-Удэ на контрольно-пропускном пункте, расположенном в пригороде Верхняя Березовка при выезде из города, задержали мужчину без документов, находящегося в федеральном розыске, сообщили в городской администрации.



«При выезде из Улан-Удэ задержан 27-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске по статье 228 УК РФ «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». В результате он задержан и доставлен в ближайший отдел полиции», - рассказал замначальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Напомним, КПП, призванный выявлять на въезде и выезде из Улан-Удэ людей, имеющих признаки коронавирусной инфекции или передвигающихся без необходимых разрешений, начал работу 29 апреля. За восемь дней через пост прошло почти 4,2 тыс автомобилей и свыше 9,3 тыс человек. Составлено 14 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ – «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А 65 автомобилей были возвращены домой из-за отсутствия веской причины для выезда.



«В случае, если у человека зафиксирована повышенная температура, через 2-3 минуты мы повторно замеряем температуру, чтобы получить более точные данные. Для осмотра организован обсерватор, для удобной работы дежурных на посту есть навес с прокладкой сетей электроснабжения. Также установлен штабной автобус для организации работы поста в круглосуточном режиме. Установлены два биотуалета», - отметил Дмитрий Федоров.



Если у человека разрешительные документы не зарегистрированы на сайте «Работающая Бурятия», то данные вносятся в журнал регистрации. Всего в журнал внесли данные 478 автомобилистов.



На посту ежедневно дежурят два сотрудника ГИБДД и один сотрудник МВД, посменно 10 сотрудников администрации Улан-Удэ, два сотрудника исполнительных органов государственной власти, уточнили в управлении по ЧС.



Фото: ulan-ude-info.ru

