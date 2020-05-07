В Бурятии озадачились летним отдыхом детей при коронавирусе

Обсуждаются варианты выдачи продуктовых наборов и усеченные смены в загородных лагерях



В Бурятии создадут межведомственную комиссию по летнему отдыху детей. Решение принято накануне на сессии Народного Хурала республики, сообщили в его пресс-службе.



Как пояснил депутат Вячеслав Цыбиков, в этом году на оздоровительную кампанию детей в республиканском бюджете предусмотрены 260 млн рублей. Однако из-за коронавируса летний отдых стоит под вопросом. Варианты выхода из ситуации и должна определить межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители органов исполнительной и законодательной власти, контролирующих органов, муниципалитетов, уполномоченный по правам ребенка.



В ходе обсуждения парламентарии предложили направить средства, выделенные для организации летнего отдыха, на выдачу ежемесячных наборов продуктов питания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этим вопросом займется отдельная рабочая группа.



Между тем, разговор, начатый на сессии, продолжился на рабочем совещании Комитета по социальной политике Народного Хурала. О ситуации с летним отдыхом детей в Бурятии рассказал министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов.



По его словам, в этом году планировалось оздоровить более 45 тыс детей, из них свыше 13 тыс находятся в трудной жизненной ситуации. Предполагалось открыть более 450 стационарных лагерей, пришкольных площадок, палаточных лагерей. Сейчас их подготовка к лету приостановлена. Рассматриваются различные варианты занятости детей в свободное время. На консервацию стационарных объектов выделено почти 30 млн рублей.



Оставшиеся средства необходимо направить на продуктовые наборы для многодетных и малообеспеченных семей, считают депутаты. Однако для обеспечения всех нуждающихся денег может не хватить. «Республика своими силами не справится. Надо понимать, что ситуация может затянуться не на один месяц», - подчеркнул депутат Геннадий Доржиев, предложив обратиться за помощью к федеральным органам власти.



На обязательности летнего оздоровления детей акцентировала внимание Оксана Бухольцева. «Если к началу учебного года они нормально не отдохнут, снизится иммунитет. Особенно - у городских», - отметила депутат. Парламентарий предложила рассмотреть и другие безопасные варианты отдыха. Например, можно снизить количество дней в смене загородных лагерей.



Все прозвучавшие предложения внесены в протокол совещания для дальнейшей работы, отметили в пресс-службе Народного Хурала.



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