В Бурятии пристава лишили премии за незаконное взыскание исполнительского сбора

Он не дал должнице время на добровольное погашение долга
В прокуратуру Хоринского района обратилась местная жительница с жалобой на действия судебного пристава.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в нарушение закона пристав не предоставил возможность женщине добровольно погасить долг и вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора. Этот сбор должнице пришлось оплатить.
После вмешательства прокуратуры незаконное постановление пристава отменили, а взысканную сумму возвратили женщине.
По итогам разбирательства прокуратура внесла представление руководителю УФССП Бурятии, по результатам рассмотрения которого нарушившего закон пристава лишили премии.
Фото: «Номер один»
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