В Бурятии пристава лишили премии за незаконное взыскание исполнительского сбора

Он не дал должнице время на добровольное погашение долга





В прокуратуру Хоринского района обратилась местная жительница с жалобой на действия судебного пристава.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в нарушение закона пристав не предоставил возможность женщине добровольно погасить долг и вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора. Этот сбор должнице пришлось оплатить.После вмешательства прокуратуры незаконное постановление пристава отменили, а взысканную сумму возвратили женщине.По итогам разбирательства прокуратура внесла представление руководителю УФССП Бурятии, по результатам рассмотрения которого нарушившего закон пристава лишили премии.Фото: «Номер один»