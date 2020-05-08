Лариса Крутиян: «Мы сделаем все возможное, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу»

Лидер «единороссов» Хурала поздравила жителей Бурятии с Днем Победы





Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Хурале Бурятии Лариса Крутиян во время «часа заявлений» очередной сессии парламента поздравила жителей республики с Днем Победы:

- Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки! 9 мая вся наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Президент России Владимир Путин в целях сохранения исторической памяти объявил 2020 год Годом памяти и славы. Из Бурятии на фронт ушли 120 тысяч человек, каждый пятый житель республики. Каждый третий не вернулся с войны. С каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победы: в республике остались 185 ветеранов войны. Пройдет еще немного времени, и с поколением, победившим фашизм, нас будет связывать только память.Наш долг – сохранить и передать потомкам память о тех героических событиях. Память о них не только в обелисках, но и в наших сердцах, она дает нам силы двигаться вперед и быть достойными их бессмертного подвига.В наше непростое время, когда весь мир объят эпидемией коронавируса, эстафету памяти принимают уже правнуки поколения победителей. Это медицинские работники, которые с честью выполняют свой профессиональный долг, оказавшись на передовой. Это и волонтеры, добровольцы, неравнодушные люди, вызвавшиеся помогать незащищенным слоям населения – ветеранам, пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям.Своим примером вы, ветераны Великой Отечественной войны, передали нам любовь к родной земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели и добиваться Победы!К сожалению, режим самоизоляции внес свои коррективы в празднование Дня Победы. На улицах и площадях нашей страны не будет праздничных парадов, шествия «Бессмертного полка». Мы с вами не сможем лично поздравить ветеранов из-за риска навредить их здоровью. Но мы сделаем все возможное, чтобы ветераны почувствовали нашу благодарность и заботу.Мы достойно отметим наш священный праздник в кругу родных и близких. В этот день мы отдадим дань уважения своим дедам и отцам, чьи фотографии и ордена бережно храним и передаем из поколения в поколение.Фракция «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия поздравляет всех с Днем Победы!Дорогие ветераны! Ваше мужество стойкость и беспримерный героизм навсегда останутся образцом бескорыстной преданности своей Родине! Ваш патриотизм и самопожертвование являются для нас главным нравственным ориентиром, помогающим преодолеть все трудности.От всей души желаем всем мирного неба, крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо Отечества!Фото: «Номер один»