В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 выросло до 548

В республике осталось всего пять районов, в которые коронавирус не проник



В Бурятии сегодня зарегистрировано 548 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. По сравнению с предыдущим днем рост составил плюс 30.



Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 162 человека, умерло четыре человека, проходит лечение в стационарах 256 человек, из них 30 детей (у двух детей диагностирована пневмония). На амбулаторном лечении в пансионате 126 больных, из них в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 77 человек.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1619 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них один больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



В шести обсерваторах находится 195 человек.



В Бурятии осталось всего пять районов, в которые не проник COVID-19: Баунтовский, Хоринский, Селенгинский, Тункинский и Окинский. Самая крупная вспышка зафиксирована в Кижингинском районе.



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