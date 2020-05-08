В Улан-Удэ найдена квартира с 19 прописанными иностранцами

Фиктивную постановку на учет иностранных граждан провела 46-летняя горожанка



В Улан-Удэ сотрудники полиции выявили «резиновую квартиру». В марте нынешнего года проживающая в Улан-Удэ 46-летняя женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания 19 иностранных граждан, в действительности, не имея намерения предоставлять им жилье.



Горожанка не судима, работает в одном из магазинов самообслуживания, сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ведется дознание.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до трех лет.



Фото: «Номер один»



