В Бурятии обокрали сельский Дом культуры

Деньги из сейфа похищала сотрудница ДК, выяснили деревенские детективы



В Бурятии сельские детективы раскрыли кражу денег из Дома культуры в одной из деревень Мухоршибрского района. Из сейфа ДК были похищены 23 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже одной из сотрудниц – 35-летней местной жительницы. Выяснилось, что женщина частями похищала принадлежащие организации деньги: трижды она забирала из сейфа разные суммы и тратила на личные нужды. Общий ущерб составил 23 тыс рублей.



Возвращать похищенное гражданка не собиралась. В содеянном она призналась только после задержания полицейскими. Ранее сельчанка к уголовной ответственности не привлекалась.



В адрес руководства организации будет внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Оказывается, сейф держали открытым.



Возбуждены уголовные дела. Дознание продолжается.



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