В Улан-Удэ разыскивают 32-летнего Бато Малханова

Житель Тункинского района находился в городе на заработках

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 32-летнего жителя Тункинского района Бато Малханова, который 4 мая ушел из дома улице Павлова в Улан-Удэ. До сих пор его местонахождение неизвестно. В столице Бурятии мужчина находился на заработках, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы пропавшего: азиатской внешности, на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие.Был одет: куртка кожаная темная короткая, футболка камуфлированная, джинсы синего цвета, туфли замшевые черные.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии