В Бурятии девятилетний мальчик пожаловался на допрос, устроенный ему полицейским

Страж порядка был в штатском и не показал ребенку удостоверение





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова отчиталась о своей работе в 2019 году. Всего за год к омбудсмену за защитой нарушенных прав обратилось 1,2 тысячи граждан, среди которых учителя, родители школьников, многодетные семьи, члены ДНТ, СНТ, вкладчики банков, сироты, участники долевого строительства, осужденные, безработные и многие другие.

Самым юным обратившимся оказался 9-летний мальчик, который пришел к уполномоченному на личный прием. Ребенок рассказал, что в подъезде дома его пытался допросить неизвестный мужчина, предположительно полицейский, но он был не в форме и не показал удостоверение. Заданные вопросы касались отца мальчика. Юный заявитель потребовал у омбудсмена проверить законность этих действий и сообщить ему о результатах.Фото: «Номер один»