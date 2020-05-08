В Забайкалье сотрудник колонии взял взятку зубами

Жена осужденного помогла ему полечиться в стоматологической клинике



Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника одной из исправительных колоний. Он обвиняется в «получении лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя» и в «получении лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя в значительном размере».



По версии следствия, в 2017 году сотрудник исправительной колонии лично получил от осужденного взятку в размере 23 тыс рублей наличными, а также взятку от него и его жены в виде оказания ему стоматологических услуг в одной из клиник Читы на сумму 80,5 тыс рублей. Взамен он должен был способствовать в получении осужденным поощрения в виде досрочного снятия ранее наложенных взысканий.



Преступление выявлено сотрудниками Читинской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях и регионального управления ФСБ России. В дальнейшем сотрудник уволен из правоохранительных органов.



Уголовное дело направлено суд для рассмотрения, сообщили в краевой прокуратуре.



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