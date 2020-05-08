Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Уважаемые жители Улан-Удэ!





От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Это великий праздник, самый светлый и самый дорогой для каждого жителя нашей страны. В Улан-Удэ не гремели бои. Но тысячи горожан защищали Родину на фронте и самоотверженно трудились в тылу. За выдающиеся заслуги перед Отечеством, за мужество и самоотверженность жителей Улан-Удэ награжден одной из высших наград Советского Союза - орденом Трудового Красного знамени. А четыре года назад столице Бурятии было присвоено звание города трудовой доблести и славы. И сегодня наша задача – сохранить память о величайших достижениях наших земляков и быть их достойными последователями.С каждым годом всё меньше рядом с нами ветеранов. И так ценна возможность пообщаться с каждым из них, поздравить, еще раз проявить заботу и безграничное уважение. Выразить глубокую и искреннюю благодарность за возможность жить, любить, созидать, растить детей.Желаю каждому дому, каждой семье мира и согласия, счастья и благополучия. Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны, и долгих лет жизни!С праздником! С Днём Победы!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев.