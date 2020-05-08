В Бурятию из ДФО поступит вторая партия средств защиты от COVID-19

Более 8 тыс комплектов индивидуальной защиты предназначены для медицинских работников
Бурятия получит вторую партию из 8,3 тыс комплектов индивидуальной защиты для врачей в качестве благотворительной помощи от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), выделенной по поручению полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Поставки осуществляются при содействии минвостокразвития России, сообщили в его пресс-службе.
«За счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. В первую очередь – это поставка защитных костюмов для врачей. Они сейчас находятся в зоне риска. Надо сделать все возможное, чтобы обеспечить сохранность здоровья и жизни тех, кто спасает людей. Закупки медицинских средств защиты финансируются ФРДВ и крупными компаниями. В рамках первой партии 8 дальневосточных регионов уже получили 26,1 тыс защитных костюмов для врачей. Очередные партии медсредств направляются в Забайкалье, Бурятию, Камчатку, Приамурье, Еврейскую автономную область, на Чукотку, Приморский и Хабаровский края, на Сахалин», - отметил Юрий Трутнев.
Как сообщал «Номер один», Бурятия получила первую партию защитных костюмов для врачей 2 мая. Напомним, что наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты по реализуемой ФРДВ программе Бурятия получила 90 млн рублей прямой финансовой помощи.
К программе по борьбе с распространением COVID-19, которая реализуется ФРДВ, уже присоединилось более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, ПАО «Полюс», «ЕВРАЗ», «Русгидро», «Русская медная компания», УК «Колмар», «Русагро», холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и ряд других компаний. К программе присоединилась компания «Доброфлот».
Фото: minvr.ru
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