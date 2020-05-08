Жители Бурятии больше всего жалуются на УФСИН и суды

Много жалоб также поступает на муниципальных чиновников





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова отчиталась о своей работе в 2019 году. Всего за год к омбудсмену за защитой нарушенных прав обратилось 1,2 тысячи граждан.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, чаще всего жители Бурятии жалуются на региональное управление службы исполнения наказаний. Жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников УФСИН РБ заняли 13,4% от общего числа.На втором месте – органы муниципальных образований (11,3% от всех жалоб). Далее идут суды всех уровней (10,9%), организации различных форм собственности (9,2%), органы полиции (6,5%), Министерство социальной защиты населения республики (6,3%), Министерство здравоохранения республики (5,3%).Фото: «Номер один»