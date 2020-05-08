В Улан-Удэ в комбинате школьного питания нашли опасные сосиски

В сосисках «Молочные» из Иркутской области экспертиза выявила антибиотики







В Улан-Удэ Городскому комбинату школьного питания предписано изъять из оборота некачественную и потенциально опасную продукцию - сосиски «Молочные» производства компании «Белореченское» (Иркутская область), сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Его специалисты в рамках пищевого мониторинга отобрали на комбинате школьного питания в Улан-Удэ пробу этих сосисок. Экспертиза, проведенная в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, показала, что продукт не соответствует требованиям ряда технических регламентов. В результате испытаний установлено содержание в молочных сосисках антибиотиков - энрофлоксацина и доксициклина, наличие которых в пищевой продукции недопустимо.



Управлением Россельхознадзора выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия этой продукции СХ ПАО «Белореченское». В конце апреля предписание предприятием исполнено – прекращено действие декларации в части производства и реализации сосисок «Молочные».



Фото: belor.ru

